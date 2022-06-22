Клуб РПЛ сделал сообщение о футболисте - участника еврокубков от Казахстана

"Урал" и нападающий Андрей Панюков расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Последние полгода игрок провел на правах аренды в "Кызыл-Жаре". За "Урал" отыграл 78 встреч и забил 17 голов. За петропавловцев сыграл восемь матчей в КПЛ-2022, результативными действиями не отметился.

В его карьере также были российские "Зенит" (Санкт-Петербург), "Балтика", "Спартак-Нальчик", "Химки", "Динамо" (Москва), французский "Аяччо", литовский "Атлантас". Вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Напомним, "Кызыл-Жар" во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с "Осиеком". Первый матч пройдет 21 июля в Нур-Султане, а ответный состоится 28 июля в Хорватии.