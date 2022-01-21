Клуб российской премьер-лиги решил судьбу Абата Аймбетова

©ФК "Крылья Советов"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 21:06

Нападающий Абат Аймбетов и "Крылья Советов" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Абат перешел в российскую команду в феврале 2021 года, после чего выступал за "Астану" на правах аренды.

Аймбетов провел 14 матчей (шесть голов) за астанчан в прошедшем сезоне КПЛ. Также на его счету семь игр в Кубке страны (два гола) и два матча в квалификации Лиги конференций (один гол).

В эти дни казахстанский клуб проводит первые учебно-тренировочные сборы в Турции.

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