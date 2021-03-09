Клуб КПЛ заявил казахстанского нападающего из чемпионата России

Недавно команда РПЛ его отзаявила.

Акмаль Бахтияров. Фото: ФК "Сочи"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:08

Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров продолжит карьеру в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист вошел в заявку ФК "Жетысу" на сезон-2021, которую опубликовала ПФЛК. 

22-летний Бахтияром с января 2019-го выступал в российской премьер-лиге за "Сочи"  - за два года он провел 11 неполных матчей. Также в его карьере были армянский "Ноа" и молодежный состав "Кайрата".

Зимой полузащитник находился на просмотре в "Тоболе", но не подошел обладателю Суперкубка-2021. В феврале "Сочи" его отзаявил

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 22:08
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