Клуб КПЛ заявил казахстанского нападающего из чемпионата России

Казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров продолжит карьеру в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист вошел в заявку ФК "Жетысу" на сезон-2021, которую опубликовала ПФЛК.

22-летний Бахтияром с января 2019-го выступал в российской премьер-лиге за "Сочи" - за два года он провел 11 неполных матчей. Также в его карьере были армянский "Ноа" и молодежный состав "Кайрата".

Зимой полузащитник находился на просмотре в "Тоболе", но не подошел обладателю Суперкубка-2021. В феврале "Сочи" его отзаявил.