Клуб КПЛ заявил игрока сборной Узбекистана

Полузащитник сборной Узбекистана Шохбоз Умаров попал в заявку шымкентского "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний полузащитник перешел в "Ордабасы" на правах аренды. Он будет выступать под номером "49".

В Узбекистане Умаров защищал цвета молодежного состава "Пахтакора" и АГМК. С 2020 года он являлся игроком "Энергетика-БГУ", а затем перешел в БАТЭ, однако на правах аренды продолжал играть в составе прежнего клуба. С января 2021 года Умаров стал полноправным футболистом БАТЭ. На его счету 36 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил девять ассистов.

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