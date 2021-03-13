Клуб КПЛ выдвинул ультиматум главному тренеру

Команда сыграет в еврокубках.

Али Алиев. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:00

Главный тренер "Шахтера" Али Алиев может покинуть свой пост в случае неудовлетворительных результатов на старте OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что перед главным тренером "горняков" поставлена задача завоевать четыре очка в стартовых матчах с "Атырау" и "Ордабасы". В противном случае он может покинуть свой пост.

Напомним, что карагандинцы заняли последнее место в розыгрыше Суперкубка Казахстана-2021, проиграв в полуфинале "Астане" (0:2) и матче за третье место "Кайрату" (1:2).

В прошлом году "Шахтер" занял четвертое место в КПЛ и представит Казахстан в новом еврокубковом турнире от УЕФА - Лиге конференций. Тот сезон команда отыграла с другим казахстанским тренером Константином Горовенко.

Метки:
КПЛ-2021 Футбол Шахтер ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 15:00
© 2008 - 2021 ТОО «EML»