Клуб КПЛ узнал хорошие новости по итогам 2022 года

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 23:31
©ФК "Каспий"

Футбольный клуб "Каспий" озвучил официальное обращение к своим болельщикам, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Дорогие поклонники футбольного клуба "Каспий"! В некоторых мессенджерах распространяется информация о наложении на наш клуб трансферного бана по причине наличия задолженностей, по этому поводу сообщаем следующее: На заседании сессии маслихата Мангистауской области было принято решение о выделении дополнительного финансирования для погашения задолженностей футбольного клуба "Каспий". В этой связи хотим сообщить, что до конца 2022 года перед игроками и коллективом ФК "Каспий" будут полностью погашены все долги", - говорится в официальном сообщении.

В сезоне-2022 "Каспий" набрал 31 очко и финишировал на девятом месте в КПЛ.

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Метки:
Каспий КПЛ

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