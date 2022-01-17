Клуб КПЛ сохранил автора гола в ворота "Барселоны" и расстался с экс-игроком "Астаны"

©ФК "Атырау"
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Сегодня 19:43

Польский форвард Петр Гжельчак продолжит свое выступление за "Атырау", передает Meta-ratings.kz.

33-летний нападающий согласился почти на 50-процентное снижение заработной платы и заключил с клубом новое соглашение. Гжельчак присоединится к команде на УТС в Турции.

Поляк, известный своим голом в ворота "Барселоны" в 2013 году, выступает за "Атырау" с августа 2019 года. 

Ранее на понижение зарплаты в клубе также пошел Арам Айрапетян.

Вместе с тем, как сообщает kazfootball.kz, "Атырау" решил не продлевать контракт с 33-летним полузащитником Азатом Ерсалимовым, который в КПЛ также выступал за "Астану", "Актобе", "Тараз", "Спартак", "Иртыш", "Акжайык" и "Окжетпес".

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