Клуб КПЛ сделал заявление о финансовой ситуации

Футбольный клуб "Туран" оптимизирует свой бюджет. Об этом сообщает пресс-служба туркестанцев.
Отмечается, что такое решение приняло руководство в связи с экономической ситуацией в клубе.
"На сегодняшний день у футбольного клуба "Туран" есть переходящая с 2021 года кредиторская задолженность, вызванная изменениями в плане введения лимита на финансирование клубов из государственного бюджета. Кроме этого, из-за экономической ситуации в стране спонсор отказался от поддержки.
Руководство клуба приняло решение об оптимизации бюджета, в связи с этим игрокам предложено пойти на понижение заработной платы. Дальнейшее сотрудничество с тренерами и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, не получающим ее в достаточном объеме. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.
Нынешняя экономическая ситуация диктует нам свои условия. Поэтому мы обращаемся к болельщикам и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении клуба.
Напомним, следующий матч в КПЛ "Туран" проведет на выезде против "Каспия" 26 июня.В "Конкурсе прогнозов" доступен 15-й тур КПЛ.