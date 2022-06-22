Клуб КПЛ сделал заявление о финансовой ситуации

Футбольный клуб "Туран" оптимизирует свой бюджет. Об этом сообщает пресс-служба туркестанцев.

Отмечается, что такое решение приняло руководство в связи с экономической ситуацией в клубе.

"На сегодняшний день у футбольного клуба "Туран" есть переходящая с 2021 года кредиторская задолженность, вызванная изменениями в плане введения лимита на финансирование клубов из государственного бюджета. Кроме этого, из-за экономической ситуации в стране спонсор отказался от поддержки.

Руководство клуба приняло решение об оптимизации бюджета, в связи с этим игрокам предложено пойти на понижение заработной платы. Дальнейшее сотрудничество с тренерами и игроками, имеющими действующие контракты с клубом, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, не получающим ее в достаточном объеме. Клуб сосредоточится на поддержке работы Академии и молодежной команды.

Нынешняя экономическая ситуация диктует нам свои условия. Поэтому мы обращаемся к болельщикам и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, следующий матч в КПЛ "Туран" проведет на выезде против "Каспия" 26 июня.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →