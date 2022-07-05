Клуб КПЛ решил судьбу своего лучшего бомбардира

ФК "Туран" объявил о продлении соглашения с форвардом Шоканом Абзаловым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Новый контракт с футболистом будет действовать до конца 2023 года.

Отметим, что Абзалов присоединился к "Турану" в нынешнем сезоне. В составе "Турана" он провел девять матчей и забил три гола. Наряду с одноклубником Чиди Осучукву, который отличился аналогичное количество раз 28-летний казахстанец показывает лучшую результативность среди игроков "Турана".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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