Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России

Команды встретились в Турции.

Дмитрий Шомко. Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вчера 22:47

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над волгоградским "Ротором" на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанской команды.

Счет был открыт на восьмой минуте, когда Рубен Бриджиду вышел один на один с вратарем и точно пробил. В концовке первого тайма увеличил преимущество Жоао Пауло. А на 71-й минуте точку во встрече поставил вышедший на замену Мирзад Механович.

Отметим, что участие в матче принял казахстанский защитник Дмитрий Шомко, который вышел на замену во втором тайме. 

Напомним, что "Ротор" уже успел стартовать в РПЛ, победив "Тамбов" в 20-м туре. Эта игра стала дебютной для Шомко, а также форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина. 

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КПЛ-2021 Турция Сборная РК по футболу Премьер-лига России Ордабасы ФК Межсезонье в КПЛ Ротор ФК Шомко Дмитрий
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Вчера 22:47
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