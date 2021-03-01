Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России

Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над волгоградским "Ротором" на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанской команды.

Счет был открыт на восьмой минуте, когда Рубен Бриджиду вышел один на один с вратарем и точно пробил. В концовке первого тайма увеличил преимущество Жоао Пауло. А на 71-й минуте точку во встрече поставил вышедший на замену Мирзад Механович.

Отметим, что участие в матче принял казахстанский защитник Дмитрий Шомко, который вышел на замену во втором тайме.

Напомним, что "Ротор" уже успел стартовать в РПЛ, победив "Тамбов" в 20-м туре. Эта игра стала дебютной для Шомко, а также форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина.