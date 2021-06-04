Клуб КПЛ расстался с тренером после трех побед подряд

Футбольный клуб "Жетысу" покинул тренер по физической подготовке Рустам Усманов. Об этом сообщает пресс-служба талдыкорганского клуба.

"Стан нашей команды покинул Рустам Усманов. Благодарим за многолетний труд в структуре клуба, желаем удачи и успехов в дальнейшей тренерской карьере!" - говорится в сообщении семиреченцев.

Напомним, что "Жетысу" одержал победы в последних трех матчах и покинул подвал таблицы КПЛ, поднявшись на 12-е место. Следующую игру команда проведет на своем поле с "Каспием" 12 июня.

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