Клуб КПЛ расстался с голкипером европейской сборной

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Эмиль Балаев покинул туркестанский "Туран". Об этом сообщает Sportinfo.az.

Отмечается, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был подписан на 1,5 года. Его уход связывают с отставкой россиянина Валерия Газзаева, покинувшего пост главного тренера команды еще в апреле.

В КПЛ-2022 он провел всего две игры.

Напомним, 28-летний Балаев в Казахстане также выступал за "Тобол" в 2019 году.