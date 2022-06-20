Клуб КПЛ расстался с голкипером европейской сборной

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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:03

Вратарь сборной Азербайджана по футболу Эмиль Балаев покинул туркестанский "Туран". Об этом сообщает Sportinfo.az.

Отмечается, что стороны по обоюдному согласию расторгли контракт, который был подписан на 1,5 года. Его уход связывают с отставкой россиянина Валерия Газзаева, покинувшего пост главного тренера команды еще в апреле.

В КПЛ-2022 он провел всего две игры.

Напомним, 28-летний Балаев в Казахстане также выступал за "Тобол" в 2019 году.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 13 7 3 3 28-12 24
2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22
3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21
4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21
5 Актобе 12 6 2 4 13-14 20
6 Атырау 13 5 4 4 16-14 19
7 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19
8 Ордабасы 12 5 2 5 17-14 17
9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16
10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15
11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13
12 Туран 11 2 6 3 7-10 12
13 Акжайык 12 3 3 6 5-11 12
14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9

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