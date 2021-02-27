Казахстанский вратарь Илья Караваев пролонгировал соглашение с футбольным клубом "Акжайык". Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Таким образом, он проведет третий сезон в составе "бордово-синих". Прежде 25-летний голкипер находился в системе "Кайрата", играя за вторую команду в первой лиге. Также вызывался в молодежную сборную Казахстана (U-19).

Напомним, что "Акжайык" является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта "Акжайык" сыграет с "Тоболом". Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.