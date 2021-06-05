27-летний казахстанский полузащитник Магомед Парагульгов и 25-летний российский хавбек Марат Бураев покинули футбольный клуб "Акжайык". Контракты с ними расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Игроки пополнили "Акжайык" в зимнее межсезонье. Однако закрепиться в составе не сумели, проведя всего по четыре матча в текущем чемпионате.

Парагульгов является воспитанником бельгийского клуба "Антверпен" и футбольной школы "Цесны". Также три года обучался в академии "Оле Бразил". До перехода в уральский клуб выступал за алматинский "Кайрат", семейский "Спартак", павлодарский "Иртыш", кызылординский "Кайсар" и кипрский "Эрмис". За сборную Казахстана сыграл два матча.

Бураев - воспитанник владикавказской школы "Юность" и академии "Краснодара". До КПЛ играл за белорусский "Слуцк". Также в его карьере были армянские "Арцах", "Пюник" и "Спартак" (Владикавказ).

Напомним, что "Акжайык" после 14 игр располагается на четвертом месте в таблице, набрав 21 балл. Следующий матч проведет на своем поле с "Ордабасы" 12 июня.

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