Клуб КПЛ представил трех сербских футболистов за день

ФК "Жетысу" объявил о подписании контрактов с тремя сербскими футболистами, сообщают Vesti.kz.

Команду пополнили полузащитники Никола Цуцкич и Йован Стоянович, а также защитник Данило Алексич.

"Цуцкич - полузащитник атакующего плана. Никола является воспитанником сербского ФК "Раднички" из Ниша. Затем перешел в ОФК "Белград". 16 мая 2015 года дебютировал в основном составе белградского клуба, выйдя на замену в перерыве встречи с "Црвеной Звездой" и отметился забитым мячом. Имеет опыт выступлений за сербские команды "Младость", "Земун" и "Явор". Казахстанцам Никола известен по выступлению за такие клубы как "Актобе" и "Каспий". Игрок выбрал номер 24.

Стоянович - сербский атакующий футболист. Имеет опыт выступления за бельгийские и сербские команды "Серкль", "Руселаре", ОФК "Белград", "Раднички", "Воеводина", "Вождовац", "Котрейк". Последним клубом был "Металак" из Сербии.

Алексич играет на позиции центрального защитника. Воспитанник сербского ФК "Рад" из города Белград. Предыдущий сезон провел в ФК "Бачка-Паланка" из супер-лиги Сербии. Игрок выбрал 25 номер", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, КПЛ-2023 стартует в ближайшие выходные.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →