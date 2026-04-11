Клуб КПЛ подписал звездного нападающего с опытом игры во Франции

Петропавловский "Кызылжар" усилил линию атаки опытным легионером. К команде присоединился камерунский нападающий Стефан Баокен.

По информации источника, 33-летний воспитанник французской футбольной школы может дебютировать за новый клуб уже в ближайшей игре против "Жениса". В своей профессиональной карьере Баокен прошёл систему "Ниццы", а затем выступал в Лига 1 за "Страсбур" и "Анже". В чемпионате Франции он провёл в общей сложности 240 матчей и забил 50 голов.

Баокен также имеет опыт выступлений в других европейских чемпионатах. В частности, он играл за шотландский "Сент-Миррен", а также турецкие клубы "Касымпаша" и "Кайсериспор".

На международной арене он сначала выступал за молодёжную сборную Франции, однако позже решил защищать цвета своей исторической родины — сборной Камерун. В её составе он стал бронзовым призёром Кубок африканских наций 2021.