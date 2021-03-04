Клуб КПЛ подписал защитника и серебряного призера зарубежного чемпионата

Украинцы Артем Барановский и Микола Ковталюк перешли в футбольный клуб "Акжайык". Об этом сообщает пресс-служба уральцев.

Последним клубом 30-летнего защитника Барановского был "Кызыл-Жар СК", за который он провел десять матчей. В КПЛ еще защищал цвета карагандинского "Шахтера" в 2019-м.

Последней командой 25-летнего форварда Ковталюка была грузинская "Дила". В этой стране также играл за "Колхети-1913" и "Динамо" (Тбилиси), в составе которого стал серебряным призером.

На родине выступал за "Колос", киевский "Арсенал", "Полтаву", "Ильичевец", "Карпаты".

Напомним, что уральцы в межсезонье на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба.

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта "Акжайык" сыграет с "Тоболом". Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.