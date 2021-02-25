Клуб КПЛ подписал российского нападающего

Уральский "Акжайык" подписал российского нападающего Дмитрия Мичуренкова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

25-летний форвард перешел в клуб на правах свободного агента. Контракт подписан на один год.

В текущем сезоне ФНЛ Мичуренков провел 12 матчей за "Нижний Новгород", не отметившись результативными действиями. "Нижний Новгород" лидирует в нынешнем сезоне ФНЛ, набрав 58 очков в 26 играх.

Также выступал за "Факел", "Армавир", "Нефтехимик" и "Авангард".

Ранее в "Акжайык" перешли еще двое россиян - экс-капитан московского "Торпедо" защитник Сергей Шустиков и полузащитник Евгений Яцкий из "Акрона".