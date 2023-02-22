Клуб КПЛ подписал российского бомбардира, желавшего выступать за Казахстан

Российский форвард Идрис Умаев продолжит карьеру в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского "Ахмата", который владеет правами на футболиста.

Он присоединится к "Актобе" на правах аренды до конца сезона. Первую часть чемпионата России Умаев провел в клубе ФНЛ - красноярском "Енисее", где в десяти матчах он забил один гол.

Напомним, что Умаев знаком с казахстанским футболом. В сезоне-2021 в составе "Шахтера" забил три гола в пяти матчах чемпионата Казахстана, также на его счету три гола в Кубке страны и один мяч в Лиге конференций.

В сентябре 2021 года он заявил, что готов рассмотреть предложение выступать за сборную Казахстана. Как оказалось, отец спортсмена является выходцем из Казахстана, поэтому теоретические шансы быть заигранным за национальную команду у него имелись.