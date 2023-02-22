Клуб КПЛ подписал российского бомбардира, желавшего выступать за Казахстан

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:12
©ФК "Енисей"

Российский форвард Идрис Умаев продолжит карьеру в "Актобе", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского "Ахмата", который владеет правами на футболиста.

Он присоединится к "Актобе" на правах аренды до конца сезона. Первую часть чемпионата России Умаев провел в клубе ФНЛ - красноярском "Енисее", где в десяти матчах он забил один гол.

Напомним, что Умаев знаком с казахстанским футболом. В сезоне-2021 в составе "Шахтера" забил три гола в пяти матчах чемпионата Казахстана, также на его счету три гола в Кубке страны и один мяч в Лиге конференций.

В сентябре 2021 года он заявил, что готов рассмотреть предложение выступать за сборную Казахстана. Как оказалось, отец спортсмена является выходцем из Казахстана, поэтому теоретические шансы быть заигранным за национальную команду у него имелись.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Актобе ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Ахмат ФК Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:12
КПЛ
Клуб КПЛ подписал российского бомбардира, желавшего выступать за Казахстан
Сегодня , 13:14
КПЛ
В "Кайрате" прокомментировали "трансферную бомбу" и отказ от камерунского защитника
Сегодня , 12:15
КПЛ
Заявка на чемпионство? "Астана" представила состав на новый сезон
Сегодня , 09:45
КПЛ
Экс-игрок "Милана" рассказал о переговорах с казахстанским клубом
Вчера , 21:37
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о переходе экс-игрока "Астаны"
Вчера , 21:12
КПЛ
"Трансферная бомба". "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
Вчера , 16:35
КПЛ
Экс-игрок "Милана" вел переговоры с клубом КПЛ. Подробности
Вчера , 15:55
КПЛ
Без Исламхана? В "Ордабасы" рассказали о трансферном бане и составе на Суперкубок Казахстана
20 февраля, 21:30
КПЛ
Сексуальная жена новичка "Кайрата" "подтвердила" его трансфер
20 февраля, 19:56
КПЛ
Замена воспитаннику "Барселоны" и огромная зарплата. "Кайрат" подписал новичка с опытом игры в Лиге чемпионов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»