Клуб КПЛ подписал новичка под тренера

©ФК "Кызыл-Жар"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 17:39

Украинский защитник Артем Барановский перешел в актауский "Каспий", сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний центральный защитник хорошо знаком с новым главным тренером Николаем Костовым: он работал под руководством болгарского специалиста в "Шахтере". В минувшем сезоне Барановский защищал цвета "Акжайыка" и провел в КПЛ 19 матчей. 

При этом "Каспий" пока больше теряет своих лидеров. Команду покинули голкипер Марко Милошевич, полузащитник Аслан Дарабаев, а также молодые исполнители Рамазан Каримов и Талгат Кусяпов - все они пополнили состав "Астаны" вслед за тренером Срджаном Благоевичем. 

Помимо Барановского, "Каспий" может пополнить защитник "Кызыл-Жара" Нурлан Даиров.

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