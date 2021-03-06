Клуб КПЛ подписал балканского Жуниньо

31-летний косоварско-бельгийский футболист Доньет Шкодра стал очередным новичком "Атырау". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что Шкодра присоединился к "нефтяникам" под конец турецких сборов, приняв участие в нескольких товарищеских матчах. Доньет наряду с Жианом Мартинсом призваны закрыть проблемные позиции "Атырау" в центре полузащиты.

Однако опытный игрок весь январь и половину февраля тренировался индивидуально, что сказалось на его физических кондициях - Шкодре еще предстоит набрать оптимальную форму.

Последние два сезона Доньет выступал за казахстанские клубы: в 2019 году играл за карагандинский "Шахтер", в прошлом сезоне защищал цвета талдыкорганского "Жетысу".

Напомним, что семья Шкодры в свое время из-за войны переехала из Косово в Бельгию, где он играл в скромных командах до 26 лет, а затем вернулся на историческую родину, а именно в Албанию. Там хавбек выступал за ведущие команды "Скендербеу" и "Кукеси". Именно на родине игрока за умение бить с дальних дистанций начали называть Жуниньо (бразилец славился своими пушечными ударами).

По итогам сезона-2020 "Атырау" вернулся в КПЛ из первой лиги. Зимой клуб продлил соглашение с армянским специалистом Арамом Восканяном.