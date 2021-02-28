Клуб КПЛ перевел в основную команду восемь воспитанников

Также в команду прибыл воспитанник "Тараза".

ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:49

Кызылординский "Кайсар" объявил о переводе воспитанников в основную команду, сообщает KazFootball.kz.

Воспитанники кызылординской школы футбола Олжас Алтаев, Абылайхан Тулегенов, Шохан Абзалов, Нурымжан Салайдин, Оркен Махан, Елжас Сарбай, Бекзат Курманбекулы и Аян Кулмаганбетов в предстоящем сезоне будут выступать в основной команде "Кайсара". Игроки убедили тренерский штаб Султана Абильдаева в своей состоятельности на учебно-тренировочных сборах в Турции. 

Также сообщается, что в расположении "Кайсара" находится 23-летний казахстанский защитник Бекзат Шадманов. Футболист принял участие в товарищеском матче с бишкекским "Дордоем" (6:3). Защитник является воспитанником "Тараза" и выступал за основную команду с 2017 года.

Метки:
КПЛ-2021 Тараз ФК Кайсар ФК Межсезонье в КПЛ
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:49
© 2008 - 2021 ТОО «EML»