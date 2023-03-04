Клуб КПЛ перед стартом сезона покинули несколько футболистов

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:33
©ФК "Окжетпес"

Несколько футболистов покинули кокшетауский "Окжетпес", сообщает пресс-служба клуба. 

С командой расстались вратарь Руслан Абжанов, защитники Владимир Седельников и Аскат Эрмекуулу, полузащитники Султан Кайратулы, Милан Стоянович, Таймураз Тобоев и Нургайни Борибаев.

"Многолетний вратарь "синегорцев" Руслан Абжанов завершил футбольную карьеру и продолжит передавать свой опыт голкиперам в тренерском штабе молодежной команды!" - говорится в заявлении клуба. 

Первый матч в КПЛ-2023 "Окжетпес" проведет 5 марта на выезде против "Мактаарала". При этом клуб не сможет принимать домашние матчи на своей арене.

Напомним, что "Окжетпес" в прошлом году стал победителем первой лиги и этим самым вернулся в КПЛ.

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Метки:
КПЛ Окжетпес ФК Межсезонье в КПЛ

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