Клуб КПЛ официально оформил переход нигерийского футболиста

Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с нигерийским полузащитником Джозефом Ада Омой. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

21-летний новичок карагандинцев перебрался из армянского "Гандзасара". Начинал карьеру у себя на родине в клубе "Катсина Юнайтед". Также в его карьере были белорусский "Слуцк" и "Пюник" из Армении.

Напомним, что 2 марта "Шахтер" сыграет с "Астаной" в рамках первого полуфинала Суперкубка Казахстана. С полным календарем матчей на сезон 2021 года можно ознакомиться здесь.

В предыдущем году карагандинский клуб финишировал на четвертом месте и заполучил путевку в Лигу конференций - новый турнир УЕФА.