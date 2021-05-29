Клуб КПЛ объявил об уходе бразильского нападающего. Ему предложили контракт на полмиллиона, авто и дом

Петропавловский "Кызыл-Жар" объявил об уходе бразильского нападающего Данило Алмейды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. "Так как Данило получил хороший контракт из клуба другого чемпионата, руководство нашего клуба пошло навстречу бразильскому легионеру и решило отпустить его на правах свободного агента", – пишет пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что Алмейда подпишет контракт с клубом "Супханбури" из высшей лиги Таиланда. В частности, там бразильцу предложили двухлетний контракт на полмиллиона долларов, а также личное авто и дом.

При этом инсайдер Айдын Кожахмет отмечал, что Алмейда решился на смену клубной прописки из-за судейства в КПЛ.

Алмейда перешел в "Кызыл-Жар" в феврале этого года. В нынешнем сезоне он сыграл 11 игр, забил три гола и сделал две голевые передачи.

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