"Там все решает мафия...". Вскрылись другие причины ухода бразильского нападающего из клуба КПЛ

Бразильский нападающий "Кызыл-Жара" Данило Алвес переходит в клуб из Таиланда "Супханбури". Легионер едет в чемпионат слабее уровнем не только ради хороших денег, но из-за судейства в матче 13-го тура с "Атырау" (0:1), сообщает инсайдер Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Отмечается, что впечатление было настолько сильное, что он два дня не переставая постил у себя в Instagram Stories момент с зафиксированным офсайдом, которого в помине не было. Именно это стало окончательным толчком для принятия предложения другого клуба. Партнерам он так и сказал: "До Казахстана я играл в Албании, там все решает мафия. Но даже там я не видел такого судейства".

Легионер перешел в "Кызыл-Жар" в феврале. В десяти матчах КПЛ забил три гола и отдал два ассиста. В Казахстане также играл за "Окжетпес" в 2019 году.

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