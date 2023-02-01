Клуб КПЛ объявил состав на третий сбор в Турции

Кызылординский "Кайсар" опубликовал список футболистов, вызванных на третий учебно-тренировочный сбор команды в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В него попали следующие игроки:
вратари: Нурымжан Салайдин, Степан Сикач, Нурмат Сарсенов;
защитники: Елжас Сарбай, Адилет Кенесбек, Абылайхан Толегенов, Жоао Педро, Бен Азиз Загре, Виталий Приндета, Куаныш Калмуратов, Проспер Менди;
полузащитники: Василий Совпель, Дмитрий Бородин, Шохрух Абдурахманов, Горон Милойко, Дидар Жалмукан, Бекзат Курманбекулы, Магжан Бауыржан, Руслан Сахалбаев, Оркен Махан, Данияр Алимжан;
нападающие: Нурдаулет Амирбек, Елжас Алтынбеков, Бакдаулет Зульфикаров.
У кызылординцев также запланированы товарищеские матчи. С соперниками можно ознакомиться здесь.
Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".
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