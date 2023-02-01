Клуб КПЛ объявил состав на третий сбор в Турции

Кызылординский "Кайсар" опубликовал список футболистов, вызванных на третий учебно-тренировочный сбор команды в Турцию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В него попали следующие игроки:

вратари: Нурымжан Салайдин, Степан Сикач, Нурмат Сарсенов;

защитники: Елжас Сарбай, Адилет Кенесбек, Абылайхан Толегенов, Жоао Педро, Бен Азиз Загре, Виталий Приндета, Куаныш Калмуратов, Проспер Менди;

полузащитники: Василий Совпель, Дмитрий Бородин, Шохрух Абдурахманов, Горон Милойко, Дидар Жалмукан, Бекзат Курманбекулы, Магжан Бауыржан, Руслан Сахалбаев, Оркен Махан, Данияр Алимжан;

нападающие: Нурдаулет Амирбек, Елжас Алтынбеков, Бакдаулет Зульфикаров.

У кызылординцев также запланированы товарищеские матчи. С соперниками можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 26 16 5 5 65-24 53 2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52 3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47 4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42 5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38 6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36 7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32 8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31 9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31 10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30 11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29 12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28 13 Туран 26 6 10 10 25-35 28 14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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