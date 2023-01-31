Вернувшийся в КПЛ клуб определился с соперниками по сборам

Вернувшийся в КПЛ кызылординский "Кайсар" определился с соперниками по товарищеским матчам на предсезонных сборах, сообщают Vesti.kz. Команда проведет четыре встречи.
Расписание товарищеских матчей ФК "Кайсар":
Напомним, что в сезоне-2022 "Кайсар" занял второе место в первой лиге и вернулся в премьер-лигу. В межсезонье новым главным тренером кызылординского клуба стал россиянин Виктор Кумыков, известный казахстанским болельщикам по работе в "Атырау", "Ордабасы", "Шахтере", "Елимае", "Есиле".
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