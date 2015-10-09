Клуб КПЛ объявил решение по казахстанскому вратарю

Казахстанский вратарь Джурахон Бабаханов покинул петропавловский "Кызылжар", передают Vesti.kz.
По информации пресс-службы клуба, Бабаханов покинул состав команды в связи с истечением срока действия контракта. За петропавловцев он провёл 19 матчей.
В его карьере также были "Окжетпес", "Иртыш", "Жетысу" и "Тараз".
Напомним, что "Кызылжар" занял девятое место в таблице КПЛ-2025.
Кризис форвардов в КПЛ: пять известных казахстанцев, переставших забивать голы
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Чемпионат Англии 2025/26 • Англия, Манчестер • Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 20:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Сандерленд
Проголосовало 48 человек
Реклама