Клуб КПЛ объявил решение по казахстанскому вратарю

Казахстанский вратарь Джурахон Бабаханов покинул петропавловский "Кызылжар", передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы клуба, Бабаханов покинул состав команды в связи с истечением срока действия контракта. За петропавловцев он провёл 19 матчей.

В его карьере также были "Окжетпес", "Иртыш", "Жетысу" и "Тараз".

Напомним, что "Кызылжар" занял девятое место в таблице КПЛ-2025.

