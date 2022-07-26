Клуб КПЛ объявил об уходе рекордсмена

Уральский "Акжайык" объявил об уходе Мирама Сапанова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Официально: Мирам Сапанов расторг трудовое соглашение с ФК "Акжайык" по обоюдному согласию сторон", - говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне он провел 17 матчей.
Всего на его счету Сапанова 296 матчей. С 16-ю голами он является рекордсменом по количеству матчей среди центральных защитников и лучшим бомбардиром среди игроков этого амплуа.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|9
|2
|4
|22-17
|29
|2
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|3
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|15
|6
|2
|7
|24-22
|20
|10
|Аксу Ак
|15
|5
|2
|8
|14-23
|17
|11
|Туран
|14
|3
|7
|4
|11-14
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
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