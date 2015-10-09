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Клуб КПЛ объявил о возвращении лучшего вратаря

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Клуб КПЛ объявил о возвращении лучшего вратаря ©ФК "Атырау"

ФК "Атырау" объявил о возвращении белорусского голкипера Егора Хаткевича, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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ФК "Атырау" объявил о возвращении белорусского голкипера Егора Хаткевича, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

36-летний голкипер уже выступал за "нефтяников" в сезонах 2023 и 2024. В нынешнем сезоне он выступал за туркестанский "Туран".

"Егор вернулся в ворота "Атырау".

Официально сообщаем, что опытный белорусский вратарь Егор Хаткевич вернулся в нефтяную столицу.

Хаткевич защитил честь "Атырау" в 2023/24 году и был признан одним из лучших вратарей Премьер-лиги Казахстана.

В частности, Егор держал ворота "сухими" в 21 из более чем тридцати матчей в "Атырау", - пишет пресс-служба "нефтяников".


Напомним, в текущем сезоне Хаткевич провел за "Туран" 12 матчей, в которых пропустил 13 голов.

Он выступал за туркестанцев под руководством своего соотечественника Виталия Жуковского, и сегодня, был представлен в качестве наставника "нефтяников". Ранее Жуковский также возглавлял "Атырау".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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