Клуб КПЛ объявил о возвращении лучшего вратаря

ФК "Атырау" объявил о возвращении белорусского голкипера Егора Хаткевича, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

36-летний голкипер уже выступал за "нефтяников" в сезонах 2023 и 2024. В нынешнем сезоне он выступал за туркестанский "Туран".

"Егор вернулся в ворота "Атырау". Официально сообщаем, что опытный белорусский вратарь Егор Хаткевич вернулся в нефтяную столицу. Хаткевич защитил честь "Атырау" в 2023/24 году и был признан одним из лучших вратарей Премьер-лиги Казахстана. В частности, Егор держал ворота "сухими" в 21 из более чем тридцати матчей в "Атырау", - пишет пресс-служба "нефтяников".

Напомним, в текущем сезоне Хаткевич провел за "Туран" 12 матчей, в которых пропустил 13 голов.

Он выступал за туркестанцев под руководством своего соотечественника Виталия Жуковского, и сегодня, был представлен в качестве наставника "нефтяников". Ранее Жуковский также возглавлял "Атырау".