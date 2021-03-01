Клуб КПЛ объявил о трансфере чемпиона из Европы

Он играл за молодежную сборную России.

Евгений Козлов. Фото: optibetvirsliga.com©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:39

Российский футболист Евгений Козлов перешел в "Акжайык". Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. 

26-летний игрок способен сыграть как в полузащите, так и в нападении. 

Профессиональную карьеру начинал в 2012 году. Выступал за команды "Витязь" (Подольск), "Волга" (Нижний Новгород), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Санкт-Петербург), "Шахтер" (Солигорск), "Спартак" (Юрмала). В составе спартаковцев становился чемпионом Латвии в 2016 и 2017 годах.

Последним его клубом был "Вентспилс", за который в прошлом сезоне забил 11 голов в 26 матчах. 

В разное время вызывался в юношеские и молодежную сборные России.

Напомним, что "Акжайык" является одним из кандидатов на участие в КПЛ-2021. В межсезонье уральцы на пост главного тренера назначили 43-летнего украинца Владимира Мазяра, который в сезоне 2018 года уже был наставником клуба. 

КПЛ-2021 стартует в марте, первый тур будет разбит на два дня, 14 марта "Акжайык" сыграет с "Тоболом". Более подробно с календарем игр чемпионата Казахстана можно ознакомиться здесь.

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КПЛ-2021 Футбол Акжайык ФК Межсезонье в КПЛ
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:39
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