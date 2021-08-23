Клуб КПЛ объявил о контракте с футболистом африканской сборной

"Акжайык" подписал футболиста сборной Мозамбика Артура Режинальдо Фаифе. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба.

При этом не уточняются детали соглашения.

31-летний Режинальдо известен казахстанским болельщикам по выступлениям в двух клубах КПЛ. В сезоне-2019 он провел 17 матчей и забил три мяча в составе "Шахтера", а в прошлом году имел почти аналогичные показатели в "Кайсаре" - 17 матчей и два гола.

Последним его клубом был "Шкупи" из Северной Македонии.

"Акжайык" после 19 туров занимает четвертое место в таблице КПЛ, набрав 28 очков.

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