Клуб КПЛ объявил о частичном погашении задолженностей перед футболистами и тренерским штабом

Фото: ФК "Тараз"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:05

Перед футболистами и тренерским штабом "Тараза" была погашена задолженность по премиальным выплатам за два из четырех матчей, образовавшаяся в течение последних месяцев, сообщается на сайте клуба.

На данный момент нет задолженностей по заработной плате. 

"Несмотря на относительно скромный бюджет и участие трех команд в премьер-лиге, первой и второй лигах, клуб следует политике исполнения взятых на себя обязательств", - говорится в заявлении "Тараза".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Метки:
Тараз ФК КПЛ-2021


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 20:05
© 2008 - 2021 ТОО «EML»