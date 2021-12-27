Клуб КПЛ хочет сохранить своего ведущего защитника

Казахстанский "Каспий" заинтересован в сохранении белорусского защитника Алексея Залеского, сообщает телеграм-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

Он стал игроком актауского клуба в начале 2021 года, подписав контракт после ухода из "Минска".

Во всех турнирах защитник сыграл 28 матчей, забив пять мячей, а "Каспий" завершил сезон в КПЛ-2021 на восьмом месте.

До перехода в "Каспий" 27-летний Залеский выступал на родине за "Березу-2010", "Слуцк", "Витебск", "Луч", "Дняпро-МЧС" и минское "Динамо". Также играл за юношеские и молодежную сборные страны.