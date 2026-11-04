Клуб КПЛ готов раскошелиться ради футболиста сборной Казахстана

Правый защитник семейского "Елимая" и сборной Казахстана Арсен Аширбек попал в сферу интересов сразу нескольких клубов премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, фаворитом в борьбе за футболиста является "Актобе". Помимо актюбинцев, на игрока также претендует шымкентский "Ордабасы".

Отмечается, что "красно-белые" готовы предложить защитнику оклад до десяти миллионов тенге в месяц.

Действующее соглашение 23-летнего Аширбека с "Елимаем" рассчитано до конца нынешнего года. В прошедшем сезоне он провёл за семейский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Защитник является воспитанником "Тараза", а в "Елимай" перебрался в начале 2026 года из кокшетауского "Окжетпеса". В активе Аширбека шесть матчей за сборную Казахстана.