КПЛ
Сегодня 14:10

Клуб КПЛ готов раскошелиться ради футболиста сборной Казахстана

Фото: КФФ©

Правый защитник семейского "Елимая" и сборной Казахстана Арсен Аширбек попал в сферу интересов сразу нескольких клубов премьер-лиги, передают Vesti.kz.

По информации ASnews.kz, фаворитом в борьбе за футболиста является "Актобе". Помимо актюбинцев, на игрока также претендует шымкентский "Ордабасы".

Отмечается, что "красно-белые" готовы предложить защитнику оклад до десяти миллионов тенге в месяц.

Действующее соглашение 23-летнего Аширбека с "Елимаем" рассчитано до конца нынешнего года. В прошедшем сезоне он провёл за семейский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Защитник является воспитанником "Тараза", а в "Елимай" перебрался в начале 2026 года из кокшетауского "Окжетпеса". В активе Аширбека шесть матчей за сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 30 21 5 4 59-23 68
2 Кайрат 30 19 8 3 60-23 65
3 Астана 30 15 9 6 48-31 54
4 Окжетпес 30 16 6 8 49-38 54
5 Актобе 30 14 7 9 47-39 49
6 Елимай 30 12 9 9 43-44 45
7 Тобол 30 12 5 13 42-42 41
8 Женис 30 9 9 12 32-40 36
9 Улытау 30 9 8 13 27-38 35
10 Кызылжар 30 9 6 15 31-42 33
11 Каспий 30 9 6 15 32-44 33
12 Иртыш 30 8 8 14 31-44 32
13 Атырау 30 6 12 12 27-35 30
14 Алтай УК 30 6 10 14 31-42 28
15 Жетысу 30 6 9 15 31-49 27
16 Кайсар 30 4 13 13 25-41 25

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