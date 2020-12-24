Клуб Исламбека Куата подписал форварда "Тобола"

Нападающий "Тобола" Сенин Себаи подписал контракт с "Химками" из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.



Отмечается, что 27-летний ивуариец присоединился к подмосковному клубу на правах свободного агента. Контракт подписан на два года.



Себаи имеет опыт выступлений в России. В сезоне-2017/18 выступал за "Балтику", с десятью голами в 31 игре став лучшим бомбардиром команды, а в осенней части сезона-2018/19 играл за "Тамбов", забив восемь голов в 20 играх.



Напомним, что "Тобол" финишировал на втором месте в КПЛ-2020. Себаи забил два гола и отдал четыре ассиста в 14 матчах.



За этот же подмосковный клуб с сентября выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, который с того момента провел шесть матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. Ранее он был игроком "Оренбурга".