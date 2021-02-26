КФФ наградила лучшего вратаря мира из сборной Казахстана и подарила чапан

Голкипер футзального "Кайрата" и сборной Казахстана Леонардо де Мело Виейра Лейте - Игита в конце января в пятый раз был признан лучшим вратарем планеты.

Генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин в офисе Дома футбола наградил Игиту благодарственным письмом от имени президента федерации Адильбека Джаксыбекова, а также подарил традиционный казахский чапан.

Голкипера поблагодарили за вклад в развитие отечественного футзала и пожелали удачи в предстоящих матчах квалификации чемпионата Европы 2022 года против Беларуси.

- Мне очень приятно получать такие награды. Спасибо Казахстанской федерации футбола за то, что оценила мой труд. Это придает дополнительные силы и мотивацию. КФФ создает все условия для национальной сборной, оказывает поддержку - в бытовом и организационном плане у команды нет проблем. Нам остается только играть и приносить результаты, - поделился эмоциями Игита на сайте КФФ.

Напомним, что ранее Игита становился лучшим вратарем мира в 2015, 2016, 2018 и 2019 годах.