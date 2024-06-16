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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Кержаков отреагировал на первое поражение в "Кайрате"

Кержаков отреагировал на первое поражение в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"

Главный тренер "Кайрата" Александр Кержаков прокомментировал поражение от "Тобола" в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол на 31-й минуте забил Игор Иванович. 

"Сложно комментировать матч. Можно сказать одно – если ты не реализовываешь моменты, которые создаешь, то на победу рассчитывать невозможно. В середине первого тайма мы стали играть правильно, стало получаться держать мяч – то, что планировали. К сожалению, это получилось только после пропущенного гола. Во втором тайме контролировали игру, пытались отыграться, шли в каких-то моментах ва-банк. Поэтому, естественно, были и ответные атаки в наши ворота. К нашему сожалению, побеждает тот, кто забивает больше, и это был соперник", - приводит слова Кержакова пресс-служба "Кайрата".

Видеообзор поражения "Кайрата" в КПЛ

Напомним, что для Кержакова это первая неудача в "Кайрате", который он возглавил 29 мая.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Тобол ФК Казахстан Футбол

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