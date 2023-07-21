В казахстанском клубе ответили на вопрос о приглашении Черчесова

Директор "Тобола" Андрей Канчельскис ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера клуба российского специалиста Станислава Черчесова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Черчесов до недавнего времени тренировал венгерский "Ференцварош". После сенсационного поражения в Лиге чемпионов экс-главный тренер сборной России покинул свой пост.
- Хотели бы видеть Черчесова в "Тоболе"?
- Тут уже нужно спрашивать у наших акционеров, ха-ха. Передам им эту информацию. Но у нас команда полностью уже готова к сезону. У нас другие задачи и мы начали подготовку. Если что-то менять, то не сейчас, - сказал Канчельскис в интервью Sport24.
Нынешним наставником "Тобола" является сербсбкий специалист Милич Чурчич.
Загрузка матч-центра...
Реклама