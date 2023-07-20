Черчесова уволили после сенсационного разгрома в Лиге чемпионов

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" российский специалист Станислав Черчесов покинул свой пост после сенсационного вылета из Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Венгерский клуб в первом квалификационном раунде турнира по сумме двух матчей уступил фарерскому клубу "КИ Клаксвик". В первой встрече в гостях была зафиксирована ничья - 0:0. В ответной игре в Будапеште гости сенсационно выиграли с разгромным счетом 3:0.

"Результат моей личной дискуссии со Станиславом Черчесовым - мы больше не работаем вместе", - написал в Facebook президент клуба Габор Кубатов.

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