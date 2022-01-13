Голкипер московского "Спартака" Тимур Акмурзин может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 24-летний вратарь попал в сферу интересов "Актобе". Сейчас Акмурзин выступает за дубль "красно-белых". Ранее он играл в дублирующих составах "Уфы" и "Рубина".

По информации источника, "Актобе" готов предложить россиянину зарплату в районе 15 тысяч долларов. Кроме того, казахстанский клуб может заплатить за его трансфер до 100 тысяч долларов. При этом Transfermarkt оценивает голкипера в 300 тысяч евро.

Не исключен вариант и с арендой игрока на один год. Он называется приоритетным. Либо казахстанский клуб рассчитывает на подписание контракта с Акмурзиным без выплаты компенсации "Спартаку".

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