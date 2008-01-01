Казахстанский клуб может сменить руководство после вылета из КПЛ

В кокшетауском "Окжетпесе" грядут изменения. На должность директора футбольного клуба претендуют уже работавшие в структуре "синегорцев" Юрий Бондаренко и Рустам Раджабов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В настоящее время директором клуба из Кокшетау является Ерлан Ботембаев, а спортивным директором - Ержан Джамбиров. При них "Окжетпес" неудачно выступил в КПЛ-2020, заняв последнее место в таблице. Также клуб имеет долги перед игроками, тренерским штабом и персоналом команды.



Бондаренко работал в "Окжетпесе" с 2013 по 2015 годы, а также в сезоне-2017. Помимо этого он был руководителем шымкентского "Ордабасы".



Раджабов в качестве спортивного директора трудился в клубе из Кокшетау в 2015-2016 годы. При нем команда завоевала наивысшую позицию в истории клуба - пятую. В бытность футболистом защищал цвета московского "Торпедо".



Напомним, по итогам минувшего сезона "Окжетпес" покинул премьер-лигу и в будущем сезоне выступит в первой лиге.