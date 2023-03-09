Казахстанский клуб подписал воспитанника "Зенита" за 300 тысяч евро

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 11:36
©ФК "Зенит"

Российский нападающий Станислав Крапухин перешел в актауский "Каспий", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Catenaccio Sports Agency.

24-летний Крапухин – воспитанник санкт-петербургского "Зенита". На профессиональном уровне дебютировал в составе фарм-клуба "Зенит-2" в марте 2017 года. Также в России выступал за "Томь", "Новосибирск" и "Звезду".

Последним клубом Крапухина была латвийская "Ауда", в составе которой он сыграл 33 матча, забил восемь голов и сделал голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную футболиста в 300 тысяч евро.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Зенит Каспий КПЛ Футбольные трансферы

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