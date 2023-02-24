Казахстанский клуб остался без домашнего стадиона и нашел выход

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:48
©ФК "Окжетпес"

Футбольный клуб "Окжетпес" не сможет принимать домашние матчи на своей арене, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу кокшетаусцев.

Отмечается, что в связи с установкой системы подогрева для искусственного поля стадиона "Окжетпес" домашние игры будут проводится в столице Казахстана на "Астане Арене".

Первый тур нового сезона казахстанской премьер-лиги пройдет 4-5 марта. "Окжетпес" стартует выездным матчем с "Мактааралом". А первую домашнюю игру синегорцы проведут с "Кызыл-Жаром" 15 марта.

Напомним, что "Окжетпес" в прошлом году стал победителем первой лиги и этим самым вернулся в КПЛ.

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ стадион Окжетпес ФК

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