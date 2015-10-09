Футбольный клуб "Женис" объявил о продлении контракта с хорватским вингером Андрия Филиповичем, передают Vesti.kz.

Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года.

В прошедшем сезоне легионер провёл 18 матчей в рамках премьер-лиги и Кубка Казахстана, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Филипович присоединился к "Женису" минувшим летом. До этого он играл за иракскую "Ат-Талабу", хорватский "Славен Белупо", таиландский "Прачуап", узбекистанский "Бунёдкор", венгерскую "Кишварду", казахстанские "Актобе" и "Атырау", албанский "Партизани", словенские "Муру" и "Горицу", а также нидерландскую "НАК Бреду".

С "Мурой" он становился чемпионом Словении (2020/21) и обладателем Кубка страны (2019/20). С "Актобе" завоевал бронзовые медали КПЛ (2023).

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