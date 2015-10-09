Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн оценил шансы своего одноклубника Майкла Олисе на завоевание "Золотого мяча", передают Vesti.kz.

33-летний англичанин является действующим обладателем награды. При этом Кейн считает, что у Олисе есть всё необходимое для выигрыша "Золотого мяча" в будущем.

– Вы первый игрок "Баварии", получивший "Золотой мяч" за более чем 45 лет. Может ли такой футболист, как Майкл Олисе, стать вашим преемником, следующим игроком мюнхенского клуба, завоевавшим этот Святой Грааль?

– Майкл — фантастический игрок. Каждый день на тренировках мы видим его качества и то, на что он способен на поле. У него, несомненно, есть всё необходимое, чтобы привезти в Мюнхен ещё один "Золотой мяч", это точно, — приводит слова Кейна Footmercato.

Напомним, для Кейна это первый "Золотой мяч" в карьере. Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе, а тройку лучших замкнул вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Майкл Олисе же стал девятым.

Харри Кейна "лишили" второго "Золотого мяча"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!