Казахстанский клуб опередил команду РПЛ в гонке за защитником в 400 тысяч евро

Российский защитник "Ордабасы" Александр Клещенко перешел в туркестанский "Туран", информирует Telegram-канал "ФНЛ с Ильевым".

26-летним игроком обороны ростом 187 сантиметров интересовались не только в КПЛ, но и в РПЛ.

"Российский защитник Александр Клещенко, известный по выступлениям за "Кубань", "Томь" и "Енисей", сменил внутри Казахстана "Ордабасы" на "Туран", который принял Владимир Газзаев. Ранее СМИ сообщали, что 26-летним игроком интересуется "Ростов". Контракт Клещенко, по моим данным, подписал на год.

Кстати, если кто не в курсе: нападающий Роман Муртазаев, ставший мемом в "Балтике", продолжит карьеру у Магомеда Адиева в карагандинском "Шахтере", - прокомментировали ситуацию на канале.

Помимо "Ордабасы" и "Турана", Клещенко выступал за еще один клуб в КПЛ - "Тобол" из Костаная. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.