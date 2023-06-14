Казахстанский клуб объявил об уходе своего лучшего бомбардира

Бразильский футболист Жозе Витор Пернамбуко покинул "Кызыл-Жар". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Отмечается, что он ушел по истечению арендного соглашения. Правами на игрока обладает украинский "Львов".

Интересно, по данным Transfermarkt, Пернамбуко в начале года переходил в "Кызыл-Жар" на правах свободного агента.

Так или иначе, Пернамбуко провел за "Кызыл-Жар" 7 матчей в чемпионате Казахстана, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Он был лучшим бомбардиром петропавловцев.

Ранее отмечалось, что 25-летний форвард интересен венгерскому "Дебрецену" и российскому "Нижнему Новгороду".

В его карьере также были молдавский "Шериф", норвежский "Буде-Глимт", тбилисское "Динамо", бразильские "Жагуариуна" и "Португеза Деспортос".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →