Казахстанский клуб объявил об уходе своего лучшего бомбардира

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 12:33
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Бразильский футболист Жозе Витор Пернамбуко покинул "Кызыл-Жар". Об этом сообщает пресс-служба петропавловского клуба.

Отмечается, что он ушел по истечению арендного соглашения. Правами на игрока обладает украинский "Львов".

Интересно, по данным Transfermarkt, Пернамбуко в начале года переходил в "Кызыл-Жар" на правах свободного агента.

Так или иначе, Пернамбуко провел за "Кызыл-Жар" 7 матчей в чемпионате Казахстана, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Он был лучшим бомбардиром петропавловцев.

Ранее отмечалось, что 25-летний форвард интересен венгерскому "Дебрецену" и российскому "Нижнему Новгороду".

В его карьере также были молдавский "Шериф", норвежский "Буде-Глимт", тбилисское "Динамо", бразильские "Жагуариуна" и "Португеза Деспортос".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Кызыл-Жар СК КПЛ

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