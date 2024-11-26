Казахстанский клуб объявил о новых подписаниях

Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании контракта с тремя новичками, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб привлек под свои знамена трех воспитанников академии. Профессиональные соглашения подписаны с Багдаулетом Нуралы, Тимуром Рахимовым и Жасуланом Амиром.

"Клуб подтверждает свою долгосрочную стратегию, уделяя особое внимание развитию местных талантов, воспитывая своих игроков и предоставляя им возможность выступать на самом высоком уровне", - гласит сообщение клуба.

Напомним, шымкентский клуб по итогам КПЛ-2024 занял четвертое место.

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Клуб, в текущее межсезонье покинули ряд лидеров прошлых сезонов, среди которых есть легионеры.